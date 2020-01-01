Tokenomika RejuveAI (RJV) Odkryj kluczowe informacje o RejuveAI (RJV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o RejuveAI (RJV) Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates. Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates. Oficjalna strona internetowa: https://rejuve.ai/ Biała księga: https://www.rejuve.ai/rejuvenetworkwhitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xa1f410f13B6007fCa76833ee7eb58478D47Bc5Ef Kup RJV teraz!

Tokenomika i analiza cenowa RejuveAI (RJV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RejuveAI (RJV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 769.07M $ 769.07M $ 769.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M Historyczne maksimum: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Historyczne minimum: $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 $ 0.004182309505969666 Aktualna cena: $ 0.004796 $ 0.004796 $ 0.004796 Dowiedz się więcej o cenie RejuveAI (RJV)

Tokenomika RejuveAI (RJV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RejuveAI (RJV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RJV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RJV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRJV tokenomikę, poznaj cenę tokena RJVna żywo!

