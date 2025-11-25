Tokenomika Rizenet Token (RIZE)

Odkryj kluczowe informacje o Rizenet Token (RIZE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:28:03 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Rizenet Token (RIZE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rizenet Token (RIZE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 9.92M
Całkowita podaż:
$ 5.00B
Podaż w obiegu:
$ 970.90M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 51.10M
Historyczne maksimum:
$ 0.095
Historyczne minimum:
$ 0.009237460403264069
Aktualna cena:
$ 0.01022
Informacje o Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.t-rize.io/
Biała księga:
https://storage.googleapis.com/white-paper/RIZE_Utility_Token_White_Paper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x9F1E8F87c6321b84baD7DDa7DfB86D5115A47605

Tokenomika Rizenet Token (RIZE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Rizenet Token (RIZE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów RIZE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów RIZE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszRIZE tokenomikę, poznaj cenę tokena RIZEna żywo!

Jak kupić RIZE

Chcesz dodać Rizenet Token (RIZE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RIZE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Rizenet Token (RIZE)

Analiza historii ceny RIZE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny RIZE

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RIZE? Nasza strona z prognozami cen RIZE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

