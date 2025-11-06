GiełdaDEX+
Aktualna cena Rizenet Token to 0.01107 USD. Śledź aktualizacje cen RIZE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RIZE łatwo w MEXC już teraz.

$0.01107
-2.89%1D
USD
Rizenet Token (RIZE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:27:09 (UTC+8)

Informacje o cenie Rizenet Token (RIZE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01068
Minimum 24h
$ 0.01171
Maksimum 24h

$ 0.01068
$ 0.01171
$ 0.10217127339481945
$ 0.010133475714606262
-0.72%

-2.88%

-19.73%

-19.73%

Aktualna cena Rizenet Token (RIZE) wynosi $ 0.01107. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RIZE wahał się między $ 0.01068 a $ 0.01171, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RIZE w historii to $ 0.10217127339481945, a najniższy to $ 0.010133475714606262.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RIZE zmieniły się o -0.72% w ciągu ostatniej godziny, o -2.88% w ciągu 24 godzin i o -19.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Rizenet Token (RIZE)

No.1073

$ 10.75M
$ 27.30K
$ 55.35M
971.09M
5,000,000,000
4,998,312,561.795562
19.42%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Rizenet Token wynosi $ 10.75M, przy $ 27.30K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RIZE w obiegu wynosi 971.09M, przy całkowitej podaży 4998312561.795562. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 55.35M.

Historia ceny Rizenet Token (RIZE) – USD

Śledź zmiany ceny Rizenet Token dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0003294-2.88%
30 Dni$ -0.01807-62.02%
60 dni$ -0.00897-44.77%
90 dni$ -0.02604-70.17%
Dzisiejsza zmiana ceny Rizenet Token

DziśRIZE odnotował zmianę $ -0.0003294 (-2.88%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Rizenet Token

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.01807 (-62.02%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Rizenet Token

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę RIZE o $ -0.00897(-44.77%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Rizenet Token

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.02604 (-70.17%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Rizenet Token (RIZE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Rizenet Token.

Co to jest Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Rizenet Token jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Rizenet Token. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu RIZE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Rizenet Token na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Rizenet Token będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Rizenet Token (w USD)

Jaka będzie wartość Rizenet Token (RIZE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Rizenet Token (RIZE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Rizenet Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Rizenet Token!

Tokenomika Rizenet Token (RIZE)

Zrozumienie tokenomiki Rizenet Token (RIZE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RIZEjuż teraz!

Jak kupić Rizenet Token (RIZE)

Szukasz jak kupić Rizenet Token? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Rizenet Token na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RIZE na lokalne waluty

1 Rizenet Token(RIZE) do VND
291.30705
1 Rizenet Token(RIZE) do AUD
A$0.0169371
1 Rizenet Token(RIZE) do GBP
0.0084132
1 Rizenet Token(RIZE) do EUR
0.0095202
1 Rizenet Token(RIZE) do USD
$0.01107
1 Rizenet Token(RIZE) do MYR
RM0.0462726
1 Rizenet Token(RIZE) do TRY
0.466047
1 Rizenet Token(RIZE) do JPY
¥1.69371
1 Rizenet Token(RIZE) do ARS
ARS$16.0666659
1 Rizenet Token(RIZE) do RUB
0.9004338
1 Rizenet Token(RIZE) do INR
0.9810234
1 Rizenet Token(RIZE) do IDR
Rp184.4999262
1 Rizenet Token(RIZE) do PHP
0.6512481
1 Rizenet Token(RIZE) do EGP
￡E.0.5248287
1 Rizenet Token(RIZE) do BRL
R$0.0593352
1 Rizenet Token(RIZE) do CAD
C$0.0156087
1 Rizenet Token(RIZE) do BDT
1.3489902
1 Rizenet Token(RIZE) do NGN
15.97401
1 Rizenet Token(RIZE) do COP
$42.5768805
1 Rizenet Token(RIZE) do ZAR
R.0.1925073
1 Rizenet Token(RIZE) do UAH
0.4656042
1 Rizenet Token(RIZE) do TZS
T.Sh.27.19899
1 Rizenet Token(RIZE) do VES
Bs2.46861
1 Rizenet Token(RIZE) do CLP
$10.45008
1 Rizenet Token(RIZE) do PKR
Rs3.1288248
1 Rizenet Token(RIZE) do KZT
5.8140747
1 Rizenet Token(RIZE) do THB
฿0.3593322
1 Rizenet Token(RIZE) do TWD
NT$0.3423951
1 Rizenet Token(RIZE) do AED
د.إ0.0406269
1 Rizenet Token(RIZE) do CHF
Fr0.008856
1 Rizenet Token(RIZE) do HKD
HK$0.0860139
1 Rizenet Token(RIZE) do AMD
֏4.2348285
1 Rizenet Token(RIZE) do MAD
.د.م0.1030617
1 Rizenet Token(RIZE) do MXN
$0.205902
1 Rizenet Token(RIZE) do SAR
ريال0.0415125
1 Rizenet Token(RIZE) do ETB
Br1.6972524
1 Rizenet Token(RIZE) do KES
KSh1.4306868
1 Rizenet Token(RIZE) do JOD
د.أ0.00784863
1 Rizenet Token(RIZE) do PLN
0.0408483
1 Rizenet Token(RIZE) do RON
лв0.0489294
1 Rizenet Token(RIZE) do SEK
kr0.1057185
1 Rizenet Token(RIZE) do BGN
лв0.018819
1 Rizenet Token(RIZE) do HUF
Ft3.7209591
1 Rizenet Token(RIZE) do CZK
0.2344626
1 Rizenet Token(RIZE) do KWD
د.ك0.00339849
1 Rizenet Token(RIZE) do ILS
0.0359775
1 Rizenet Token(RIZE) do BOB
Bs0.076383
1 Rizenet Token(RIZE) do AZN
0.018819
1 Rizenet Token(RIZE) do TJS
SM0.1023975
1 Rizenet Token(RIZE) do GEL
0.0299997
1 Rizenet Token(RIZE) do AOA
Kz10.1373525
1 Rizenet Token(RIZE) do BHD
.د.ب0.00416232
1 Rizenet Token(RIZE) do BMD
$0.01107
1 Rizenet Token(RIZE) do DKK
kr0.0717336
1 Rizenet Token(RIZE) do HNL
L0.2918052
1 Rizenet Token(RIZE) do MUR
0.5094414
1 Rizenet Token(RIZE) do NAD
$0.192618
1 Rizenet Token(RIZE) do NOK
kr0.112914
1 Rizenet Token(RIZE) do NZD
$0.0194832
1 Rizenet Token(RIZE) do PAB
B/.0.01107
1 Rizenet Token(RIZE) do PGK
K0.0470475
1 Rizenet Token(RIZE) do QAR
ر.ق0.0402948
1 Rizenet Token(RIZE) do RSD
дин.1.1275902
1 Rizenet Token(RIZE) do UZS
soʻm131.7856932
1 Rizenet Token(RIZE) do ALL
L0.9303228
1 Rizenet Token(RIZE) do ANG
ƒ0.0198153
1 Rizenet Token(RIZE) do AWG
ƒ0.019926
1 Rizenet Token(RIZE) do BBD
$0.02214
1 Rizenet Token(RIZE) do BAM
KM0.018819
1 Rizenet Token(RIZE) do BIF
Fr32.64543
1 Rizenet Token(RIZE) do BND
$0.014391
1 Rizenet Token(RIZE) do BSD
$0.01107
1 Rizenet Token(RIZE) do JMD
$1.7817165
1 Rizenet Token(RIZE) do KHR
44.4577842
1 Rizenet Token(RIZE) do KMF
Fr4.71582
1 Rizenet Token(RIZE) do LAK
240.6521691
1 Rizenet Token(RIZE) do LKR
රු3.3718113
1 Rizenet Token(RIZE) do MDL
L0.1887435
1 Rizenet Token(RIZE) do MGA
Ar49.864815
1 Rizenet Token(RIZE) do MOP
P0.08856
1 Rizenet Token(RIZE) do MVR
0.170478
1 Rizenet Token(RIZE) do MWK
MK19.2187377
1 Rizenet Token(RIZE) do MZN
MT0.7079265
1 Rizenet Token(RIZE) do NPR
रु1.5712758
1 Rizenet Token(RIZE) do PYG
78.50844
1 Rizenet Token(RIZE) do RWF
Fr16.08471
1 Rizenet Token(RIZE) do SBD
$0.0909954
1 Rizenet Token(RIZE) do SCR
0.1517697
1 Rizenet Token(RIZE) do SRD
$0.4267485
1 Rizenet Token(RIZE) do SVC
$0.0967518
1 Rizenet Token(RIZE) do SZL
L0.1932822
1 Rizenet Token(RIZE) do TMT
m0.038745
1 Rizenet Token(RIZE) do TND
د.ت0.03280041
1 Rizenet Token(RIZE) do TTD
$0.0749439
1 Rizenet Token(RIZE) do UGX
Sh38.70072
1 Rizenet Token(RIZE) do XAF
Fr6.3099
1 Rizenet Token(RIZE) do XCD
$0.029889
1 Rizenet Token(RIZE) do XOF
Fr6.3099
1 Rizenet Token(RIZE) do XPF
Fr1.14021
1 Rizenet Token(RIZE) do BWP
P0.1493343
1 Rizenet Token(RIZE) do BZD
$0.0222507
1 Rizenet Token(RIZE) do CVE
$1.0639377
1 Rizenet Token(RIZE) do DJF
Fr1.95939
1 Rizenet Token(RIZE) do DOP
$0.7104726
1 Rizenet Token(RIZE) do DZD
د.ج1.4471811
1 Rizenet Token(RIZE) do FJD
$0.0252396
1 Rizenet Token(RIZE) do GNF
Fr96.25365
1 Rizenet Token(RIZE) do GTQ
Q0.0847962
1 Rizenet Token(RIZE) do GYD
$2.3154012
1 Rizenet Token(RIZE) do ISK
kr1.40589

Zasoby Rizenet Token

Aby lepiej zrozumieć Rizenet Token, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Rizenet Token

Jaka jest dziś wartość Rizenet Token (RIZE)?
Aktualna cena RIZE w USD wynosi 0.01107USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RIZE do USD?
Aktualna cena RIZE w USD wynosi $ 0.01107. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Rizenet Token?
Kapitalizacja rynkowa dla RIZE wynosi $ 10.75M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RIZE w obiegu?
W obiegu RIZE znajduje się 971.09M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RIZE?
RIZE osiąga ATH w wysokości 0.10217127339481945 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RIZE?
RIZE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.010133475714606262 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RIZE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RIZE wynosi $ 27.30K USD.
Czy w tym roku RIZE pójdzie wyżej?
RIZE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RIZE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:27:09 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Rizenet Token (RIZE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

