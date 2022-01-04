Tokenomika Renewable Energy (RET) Odkryj kluczowe informacje o Renewable Energy (RET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Renewable Energy (RET) Renewable Energy Token (RET) token is a BEP-20 token created on January 04, 2022 on the Binance Smart Chain network and that one designed to the functional and experience for all supporters of renewable energy. It allows them to participate in the creation of physical projects on renewable energy that are environmentally friendly. In addition, those who hold the RET, both contribute to the spread of renewable energy and benefit from its rewards Oficjalna strona internetowa: https://ret.life/ Biała księga: https://ret.life/whitepaper-english.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x10b9dd394467f2cfbc769e07e88dc7e2c41b0965

Tokenomika i analiza cenowa Renewable Energy (RET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Renewable Energy (RET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 590.45K $ 590.45K $ 590.45K Całkowita podaż: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Podaż w obiegu: $ 20,117.71T $ 20,117.71T $ 20,117.71T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Historyczne maksimum: $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 $ 0.00000000052 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00000000002935 $ 0.00000000002935 $ 0.00000000002935 Dowiedz się więcej o cenie Renewable Energy (RET)

Tokenomika Renewable Energy (RET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Renewable Energy (RET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRET tokenomikę, poznaj cenę tokena RETna żywo!

Jak kupić RET Chcesz dodać Renewable Energy (RET) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RET, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RET na MEXC już teraz!

Historia ceny Renewable Energy (RET) Analiza historii ceny RET pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RET już teraz!

Prognoza ceny RET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RET? Nasza strona z prognozami cen RET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RET już teraz!

