Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

NazwaRESOLV

PozycjaNo.652

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)38.14%

Podaż w obiegu155,750,000

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.1557%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.4107949801739206,2025-06-11

Najniższa cena0.18785566747164745,2025-06-19

Publiczny blockchainETH

