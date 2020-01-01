Tokenomika Republic Protocol (REN) Odkryj kluczowe informacje o Republic Protocol (REN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Republic Protocol (REN) Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi). Oficjalna strona internetowa: https://renprotocol.org/ Biała księga: https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38

Tokenomika i analiza cenowa Republic Protocol (REN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Republic Protocol (REN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.80M Całkowita podaż: $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 999.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.80M Historyczne maksimum: $ 1.82754 Historyczne minimum: $ 0.00690572302723013 Aktualna cena: $ 0.007802

Tokenomika Republic Protocol (REN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Republic Protocol (REN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREN tokenomikę, poznaj cenę tokena RENna żywo!

