Odkryj kluczowe informacje o Republic Protocol (REN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Republic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Oficjalna strona internetowa:
https://renprotocol.org/
Biała księga:
https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38

Tokenomika i analiza cenowa Republic Protocol (REN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Republic Protocol (REN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 7.80M
Całkowita podaż:
$ 1000.00M
Podaż w obiegu:
$ 999.33M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 7.80M
Historyczne maksimum:
$ 1.82754
Historyczne minimum:
$ 0.00690572302723013
Aktualna cena:
$ 0.007802
Tokenomika Republic Protocol (REN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Republic Protocol (REN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów REN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów REN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszREN tokenomikę, poznaj cenę tokena RENna żywo!

Jak kupić REN

Chcesz dodać Republic Protocol (REN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu REN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Republic Protocol (REN)

Analiza historii ceny REN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny REN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REN? Nasza strona z prognozami cen REN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.