Informacje o REI Network (REI) REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT. Oficjalna strona internetowa: https://rei.network/ Block Explorer: https://scan.rei.network/

Tokenomika i analiza cenowa REI Network (REI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla REI Network (REI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.41M $ 14.41M $ 14.41M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.17M $ 15.17M $ 15.17M Historyczne maksimum: $ 0.35798 $ 0.35798 $ 0.35798 Historyczne minimum: $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 $ 0.013414807506717278 Aktualna cena: $ 0.01517 $ 0.01517 $ 0.01517 Dowiedz się więcej o cenie REI Network (REI)

Tokenomika REI Network (REI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki REI Network (REI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREI tokenomikę, poznaj cenę tokena REIna żywo!

Jak kupić REI Chcesz dodać REI Network (REI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu REI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować REI na MEXC już teraz!

Historia ceny REI Network (REI) Analiza historii ceny REI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny REI już teraz!

Prognoza ceny REI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REI? Nasza strona z prognozami cen REI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena REI już teraz!

