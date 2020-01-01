Tokenomika Resistance Dog (REDO) Odkryj kluczowe informacje o Resistance Dog (REDO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Resistance Dog (REDO) Resistance Dog is a meme coin on Ton chain Resistance Dog is a meme coin on Ton chain Oficjalna strona internetowa: https://redoton.com Biała księga: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:eb50136e-81f2-40ba-b6cd-76db7f0dcd2c?viewer%21megaVerb=group-discover Block Explorer: https://tonviewer.com/EQBZ_cafPyDr5KUTs0aNxh0ZTDhkpEZONmLJA2SNGlLm4Cko Kup REDO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Resistance Dog (REDO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Resistance Dog (REDO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.99M $ 7.99M $ 7.99M Historyczne maksimum: $ 0.8789 $ 0.8789 $ 0.8789 Historyczne minimum: $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 Aktualna cena: $ 0.07994 $ 0.07994 $ 0.07994 Dowiedz się więcej o cenie Resistance Dog (REDO)

Tokenomika Resistance Dog (REDO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Resistance Dog (REDO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów REDO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów REDO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszREDO tokenomikę, poznaj cenę tokena REDOna żywo!

Jak kupić REDO Chcesz dodać Resistance Dog (REDO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu REDO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować REDO na MEXC już teraz!

Historia ceny Resistance Dog (REDO) Analiza historii ceny REDO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny REDO już teraz!

Prognoza ceny REDO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać REDO? Nasza strona z prognozami cen REDO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena REDO już teraz!

