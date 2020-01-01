Tokenomika RedStone (RED) Odkryj kluczowe informacje o RedStone (RED), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more. Oficjalna strona internetowa: https://redstone.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc43c6bfeda065fe2c4c11765bf838789bd0bb5de

Tokenomika i analiza cenowa RedStone (RED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla RedStone (RED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 140.56M $ 140.56M $ 140.56M Całkowita podaż: $ 597.00M $ 597.00M $ 597.00M Podaż w obiegu: $ 283.51M $ 283.51M $ 283.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 495.80M $ 495.80M $ 495.80M Historyczne maksimum: $ 1.1014 $ 1.1014 $ 1.1014 Historyczne minimum: $ 0.23305251918481165 $ 0.23305251918481165 $ 0.23305251918481165 Aktualna cena: $ 0.4958 $ 0.4958 $ 0.4958 Dowiedz się więcej o cenie RedStone (RED)

Tokenomika RedStone (RED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki RedStone (RED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRED tokenomikę, poznaj cenę tokena REDna żywo!

Historia ceny RedStone (RED) Analiza historii ceny RED pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RED już teraz!

Prognoza ceny RED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RED? Nasza strona z prognozami cen RED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RED już teraz!

