Informacje o Radiant (RDNT) Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions. Oficjalna strona internetowa: https://radiant.capital/ Biała księga: https://docs.radiant.capital/radiant/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x3082cc23568ea640225c2467653db90e9250aaa0

Tokenomika i analiza cenowa Radiant (RDNT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Radiant (RDNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.58M $ 24.58M $ 24.58M Całkowita podaż: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Podaż w obiegu: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.53M $ 28.53M $ 28.53M Historyczne maksimum: $ 0.52 $ 0.52 $ 0.52 Historyczne minimum: $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 $ 0.011151453356042723 Aktualna cena: $ 0.01902 $ 0.01902 $ 0.01902 Dowiedz się więcej o cenie Radiant (RDNT)

Tokenomika Radiant (RDNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Radiant (RDNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RDNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RDNT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRDNT tokenomikę, poznaj cenę tokena RDNTna żywo!

Historia ceny Radiant (RDNT) Analiza historii ceny RDNT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RDNT już teraz!

