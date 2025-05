RDNT

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

NazwaRDNT

PozycjaNo.714

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1,16%

Podaż w obiegu1 218 103 653

Maksymalna podaż1 500 000 000

Całkowita podaż1 500 000 000

Wskaźnik obrotu0.812%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.49524390520889605,2023-03-20

Najniższa cena0.011151453356042723,2022-10-20

Publiczny blockchainARB

Sektor

Media społecznościowe

