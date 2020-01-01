Tokenomika Rats (RATS) Odkryj kluczowe informacje o Rats (RATS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Rats (RATS) RATS is a BRC20 token on Bitcoin. RATS is a BRC20 token on Bitcoin. Block Explorer: https://ordinalswallet.com/inscription/77df24c9f1bd1c6a606eb12eeae3e2a2db40774d54b839b5ae11f438353ddf47i0 Kup RATS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Rats (RATS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rats (RATS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.61M $ 25.61M $ 25.61M Historyczne maksimum: $ 0.000666 $ 0.000666 $ 0.000666 Historyczne minimum: $ 0.000014974184675597 $ 0.000014974184675597 $ 0.000014974184675597 Aktualna cena: $ 0.00002561 $ 0.00002561 $ 0.00002561 Dowiedz się więcej o cenie Rats (RATS)

Tokenomika Rats (RATS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rats (RATS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RATS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RATS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRATS tokenomikę, poznaj cenę tokena RATSna żywo!

Jak kupić RATS Chcesz dodać Rats (RATS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RATS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RATS na MEXC już teraz!

Historia ceny Rats (RATS) Analiza historii ceny RATS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RATS już teraz!

Prognoza ceny RATS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RATS? Nasza strona z prognozami cen RATS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RATS już teraz!

