Tokenomika Rarible (RARI) Odkryj kluczowe informacje o Rarible (RARI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Rarible (RARI) $RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://rari.foundation Biała księga: https://rari-foundation.gitbook.io/rari-dao-knowledge-base Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf

Tokenomika i analiza cenowa Rarible (RARI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Rarible (RARI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.15M Całkowita podaż: $ 25.00M Podaż w obiegu: $ 19.49M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.00M Historyczne maksimum: $ 49.33 Historyczne minimum: $ 0.309504826433 Aktualna cena: $ 0.8798

Tokenomika Rarible (RARI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Rarible (RARI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RARI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RARI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRARI tokenomikę, poznaj cenę tokena RARIna żywo!

