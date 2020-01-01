Tokenomika Radicle (RAD) Odkryj kluczowe informacje o Radicle (RAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Radicle (RAD) Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git's peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place. Oficjalna strona internetowa: https://radworks.org/ Biała księga: https://docs.radworks.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3

Tokenomika i analiza cenowa Radicle (RAD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Radicle (RAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.64M $ 31.64M $ 31.64M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 51.58M $ 51.58M $ 51.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 61.35M $ 61.35M $ 61.35M Historyczne maksimum: $ 27.7 $ 27.7 $ 27.7 Historyczne minimum: $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 Aktualna cena: $ 0.6135 $ 0.6135 $ 0.6135 Dowiedz się więcej o cenie Radicle (RAD)

Tokenomika Radicle (RAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Radicle (RAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RAD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRAD tokenomikę, poznaj cenę tokena RADna żywo!

Jak kupić RAD Chcesz dodać Radicle (RAD) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RAD, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Radicle (RAD) Analiza historii ceny RAD pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RAD już teraz!

Prognoza ceny RAD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RAD? Nasza strona z prognozami cen RAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RAD już teraz!

