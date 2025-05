RAD

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

NazwaRAD

PozycjaNo.624

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)53.09%

Podaż w obiegu51,575,978.89552598

Maksymalna podaż99,999,620

Całkowita podaż99,998,580

Wskaźnik obrotu0.5157%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum27.35201922,2021-04-15

Najniższa cena0.6102755059022482,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

