Tokenomika Radio Caca (RACA) Odkryj kluczowe informacje o Radio Caca (RACA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Radio Caca (RACA) RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc. Oficjalna strona internetowa: https://www.radiocaca.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040 Kup RACA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Radio Caca (RACA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Radio Caca (RACA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.13M $ 27.13M $ 27.13M Historyczne maksimum: $ 0.01198888 $ 0.01198888 $ 0.01198888 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00005426 $ 0.00005426 $ 0.00005426 Dowiedz się więcej o cenie Radio Caca (RACA)

Tokenomika Radio Caca (RACA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Radio Caca (RACA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RACA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RACA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRACA tokenomikę, poznaj cenę tokena RACAna żywo!

Jak kupić RACA Chcesz dodać Radio Caca (RACA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu RACA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować RACA na MEXC już teraz!

Historia ceny Radio Caca (RACA) Analiza historii ceny RACA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny RACA już teraz!

Prognoza ceny RACA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RACA? Nasza strona z prognozami cen RACA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RACA już teraz!

