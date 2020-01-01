Tokenomika QuantixAI (QAI) Odkryj kluczowe informacje o QuantixAI (QAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o QuantixAI (QAI) QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing. Oficjalna strona internetowa: https://quantixai.io/ Biała księga: https://quantixai.io/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122

Tokenomika i analiza cenowa QuantixAI (QAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla QuantixAI (QAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 79.97M $ 79.97M $ 79.97M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 804.46K $ 804.46K $ 804.46K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 994.10M $ 994.10M $ 994.10M Historyczne maksimum: $ 149.09 $ 149.09 $ 149.09 Historyczne minimum: $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 Aktualna cena: $ 99.41 $ 99.41 $ 99.41 Dowiedz się więcej o cenie QuantixAI (QAI)

Tokenomika QuantixAI (QAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki QuantixAI (QAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów QAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów QAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszQAI tokenomikę, poznaj cenę tokena QAIna żywo!

Jak kupić QAI Chcesz dodać QuantixAI (QAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu QAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować QAI na MEXC już teraz!

Historia ceny QuantixAI (QAI) Analiza historii ceny QAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny QAI już teraz!

Prognoza ceny QAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać QAI? Nasza strona z prognozami cen QAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena QAI już teraz!

