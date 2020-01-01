Tokenomika Pyth Network (PYTH) Odkryj kluczowe informacje o Pyth Network (PYTH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world's largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Oficjalna strona internetowa: https://pyth.network/
Biała księga: https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf
Block Explorer: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3

Tokenomika i analiza cenowa Pyth Network (PYTH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pyth Network (PYTH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 836.62M $ 836.62M $ 836.62M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 5.75B $ 5.75B $ 5.75B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.46B $ 1.46B $ 1.46B Historyczne maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Historyczne minimum: $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 Aktualna cena: $ 0.1455 $ 0.1455 $ 0.1455 Dowiedz się więcej o cenie Pyth Network (PYTH)

Tokenomika Pyth Network (PYTH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Pyth Network (PYTH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PYTH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PYTH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPYTH tokenomikę, poznaj cenę tokena PYTHna żywo!

Historia ceny Pyth Network (PYTH) Analiza historii ceny PYTH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PYTH już teraz!

Prognoza ceny PYTH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PYTH? Nasza strona z prognozami cen PYTH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PYTH już teraz!

