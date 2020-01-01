Tokenomika PUNDIAI (PUNDIAI)
Informacje o PUNDIAI (PUNDIAI)
Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.
Tokenomika i analiza cenowa PUNDIAI (PUNDIAI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PUNDIAI (PUNDIAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika PUNDIAI (PUNDIAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki PUNDIAI (PUNDIAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów PUNDIAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUNDIAI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPUNDIAI tokenomikę, poznaj cenę tokena PUNDIAIna żywo!
