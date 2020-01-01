Tokenomika PUNDIAI (PUNDIAI) Odkryj kluczowe informacje o PUNDIAI (PUNDIAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PUNDIAI (PUNDIAI) Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data. Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data. Oficjalna strona internetowa: https://pundi.ai/ Biała księga: https://pundi.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef Kup PUNDIAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PUNDIAI (PUNDIAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PUNDIAI (PUNDIAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Całkowita podaż: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Podaż w obiegu: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.21M $ 14.21M $ 14.21M Historyczne maksimum: $ 53.947 $ 53.947 $ 53.947 Historyczne minimum: $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 Aktualna cena: $ 0.7508 $ 0.7508 $ 0.7508 Dowiedz się więcej o cenie PUNDIAI (PUNDIAI)

Tokenomika PUNDIAI (PUNDIAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PUNDIAI (PUNDIAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUNDIAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUNDIAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPUNDIAI tokenomikę, poznaj cenę tokena PUNDIAIna żywo!

Jak kupić PUNDIAI Chcesz dodać PUNDIAI (PUNDIAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PUNDIAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PUNDIAI na MEXC już teraz!

Historia ceny PUNDIAI (PUNDIAI) Analiza historii ceny PUNDIAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PUNDIAI już teraz!

Prognoza ceny PUNDIAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PUNDIAI? Nasza strona z prognozami cen PUNDIAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PUNDIAI już teraz!

