Tokenomika Pre-Retogeum (PRTG)

Odkryj kluczowe informacje o Pre-Retogeum (PRTG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:55:10 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Pre-Retogeum (PRTG)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Pre-Retogeum (PRTG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 10.00M
$ 10.00M
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 22.24M
$ 22.24M
Historyczne maksimum:
$ 10,000
$ 10,000
Historyczne minimum:
$ 0.31744360961715085
$ 0.31744360961715085
Aktualna cena:
$ 2.2242
$ 2.2242

Informacje o Pre-Retogeum (PRTG)

The PRTG project has built-in ESG for sustainable management and is responsible for leading many users and businesses to co-operate with the environment and growth.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.retogeum.io/
Biała księga:
https://www.retogeum.io/_files/ugd/474ccd_07e565059b964a77a51d6ca603297279.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xBD04ccc050058a6A422851fA6c0F92BB65EB06ca

Tokenomika Pre-Retogeum (PRTG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Pre-Retogeum (PRTG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów PRTG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRTG.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszPRTG tokenomikę, poznaj cenę tokena PRTGna żywo!

Jak kupić PRTG

Chcesz dodać Pre-Retogeum (PRTG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PRTG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Pre-Retogeum (PRTG)

Analiza historii ceny PRTG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny PRTG

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PRTG? Nasza strona z prognozami cen PRTG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

