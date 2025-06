PRTG

The Pre-Retogeum held in the web-based e-wallet is given equivalent to how much power was created by its power plant and is utilized for energy exchanges in the Pre-Retogeum stage, permitting the world to openly produce overflow power and self-produced power inside one energy stage.

NazwaPRTG

PozycjaNo.5722

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż10,000,000

Całkowita podaż10,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum70.02229836886762,2023-12-02

Najniższa cena0.31744360961715085,2023-12-03

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

