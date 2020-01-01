Tokenomika Portuma (PORTUMA) Odkryj kluczowe informacje o Portuma (PORTUMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Portuma (PORTUMA) With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy. Oficjalna strona internetowa: https://www.portoken.com Biała księga: https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4

Tokenomika i analiza cenowa Portuma (PORTUMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Portuma (PORTUMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 388.32K $ 388.32K $ 388.32K Całkowita podaż: $ 9.86B $ 9.86B $ 9.86B Podaż w obiegu: $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Historyczne maksimum: $ 0.0016 $ 0.0016 $ 0.0016 Historyczne minimum: $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 $ 0.000070342407221662 Aktualna cena: $ 0.0001026 $ 0.0001026 $ 0.0001026 Dowiedz się więcej o cenie Portuma (PORTUMA)

Tokenomika Portuma (PORTUMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Portuma (PORTUMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PORTUMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PORTUMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPORTUMA tokenomikę, poznaj cenę tokena PORTUMAna żywo!

Historia ceny Portuma (PORTUMA) Analiza historii ceny PORTUMA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PORTUMA już teraz!

Prognoza ceny PORTUMA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PORTUMA? Nasza strona z prognozami cen PORTUMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PORTUMA już teraz!

