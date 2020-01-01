Tokenomika Portuma (PORTUMA)
Informacje o Portuma (PORTUMA)
With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.
Tokenomika i analiza cenowa Portuma (PORTUMA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Portuma (PORTUMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Portuma (PORTUMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Portuma (PORTUMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów PORTUMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów PORTUMA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszPORTUMA tokenomikę, poznaj cenę tokena PORTUMAna żywo!
Jak kupić PORTUMA
Chcesz dodać Portuma (PORTUMA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PORTUMA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Portuma (PORTUMA)
Analiza historii ceny PORTUMA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny PORTUMA
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PORTUMA? Nasza strona z prognozami cen PORTUMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Kup Portuma (PORTUMA)
Kwota
1 PORTUMA = 0.0001026 USD