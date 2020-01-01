Tokenomika PepeFork (PORK) Odkryj kluczowe informacje o PepeFork (PORK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PepeFork (PORK) PepeFork is a meme coin on Ethereum. PepeFork is a meme coin on Ethereum. Oficjalna strona internetowa: https://www.pond0x.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb9f599ce614Feb2e1BBe58F180F370D05b39344E Kup PORK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PepeFork (PORK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PepeFork (PORK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.49M $ 13.49M $ 13.49M Całkowita podaż: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Podaż w obiegu: $ 407.62T $ 407.62T $ 407.62T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.92M $ 13.92M $ 13.92M Historyczne maksimum: $ 0.0000009099 $ 0.0000009099 $ 0.0000009099 Historyczne minimum: $ 0.000000000222312258 $ 0.000000000222312258 $ 0.000000000222312258 Aktualna cena: $ 0.0000000331 $ 0.0000000331 $ 0.0000000331 Dowiedz się więcej o cenie PepeFork (PORK)

Tokenomika PepeFork (PORK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PepeFork (PORK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PORK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PORK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPORK tokenomikę, poznaj cenę tokena PORKna żywo!

Jak kupić PORK Chcesz dodać PepeFork (PORK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PORK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PORK na MEXC już teraz!

Historia ceny PepeFork (PORK) Analiza historii ceny PORK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PORK już teraz!

Prognoza ceny PORK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PORK? Nasza strona z prognozami cen PORK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PORK już teraz!

