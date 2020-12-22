Tokenomika Marlin POND (POND) Odkryj kluczowe informacje o Marlin POND (POND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Marlin POND (POND) Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0 Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0 Oficjalna strona internetowa: https://www.marlin.org Biała księga: https://docs.marlin.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c Kup POND teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Marlin POND (POND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Marlin POND (POND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 64.54M $ 64.54M $ 64.54M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 8.20B $ 8.20B $ 8.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 78.68M $ 78.68M $ 78.68M Historyczne maksimum: $ 0.308957 $ 0.308957 $ 0.308957 Historyczne minimum: $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 Aktualna cena: $ 0.007868 $ 0.007868 $ 0.007868 Dowiedz się więcej o cenie Marlin POND (POND)

Tokenomika Marlin POND (POND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Marlin POND (POND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOND tokenomikę, poznaj cenę tokena PONDna żywo!

