Aktualna cena POLYX to 0.0695 USD. Śledź aktualizacje cen POLYX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe POLYX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o POLYX

Informacje o cenie POLYX

Czym jest POLYX

Biała księga POLYX

Oficjalna strona internetowa POLYX

Tokenomika POLYX

Prognoza cen POLYX

Historia POLYX

Przewodnik zakupowy POLYX

Przelicznik POLYX-fiat

POLYX na spot

USDT-M Futures POLYX

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo POLYX

Cena POLYX(POLYX)

Aktualna cena 1 POLYX do USD:

$0.0695
$0.0695
+0.28%1D
USD
POLYX (POLYX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:20:16 (UTC+8)

Informacje o cenie POLYX (POLYX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0663
$ 0.0663
Minimum 24h
$ 0.0708
$ 0.0708
Maksimum 24h

$ 0.0663
$ 0.0663

$ 0.0708
$ 0.0708

--
--

--
--

-1.14%

+0.28%

-18.05%

-18.05%

Aktualna cena POLYX (POLYX) wynosi $ 0.0695. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs POLYX wahał się między $ 0.0663 a $ 0.0708, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs POLYX w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki POLYX zmieniły się o -1.14% w ciągu ostatniej godziny, o +0.28% w ciągu 24 godzin i o -18.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o POLYX (POLYX)

--
--

$ 938.93
$ 938.93

$ 83.26M
$ 83.26M

--
--

1,197,990,594
1,197,990,594

POLYMESH

Obecna kapitalizacja rynkowa POLYX wynosi --, przy $ 938.93 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż POLYX w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1197990594. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 83.26M.

Historia ceny POLYX (POLYX) – USD

Śledź zmiany ceny POLYX dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000194+0.28%
30 Dni$ -0.0511-42.38%
60 dni$ +0.0095+15.83%
90 dni$ +0.0095+15.83%
Dzisiejsza zmiana ceny POLYX

DziśPOLYX odnotował zmianę $ +0.000194 (+0.28%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny POLYX

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0511 (-42.38%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny POLYX

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę POLYX o $ +0.0095(+15.83%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny POLYX

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0095 (+15.83%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe POLYX (POLYX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen POLYX.

Co to jest POLYX (POLYX)

Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.

POLYX jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w POLYX. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu POLYX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące POLYX na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno POLYX będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny POLYX (w USD)

Jaka będzie wartość POLYX (POLYX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w POLYX (POLYX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla POLYX.

Sprawdź teraz prognozę ceny POLYX!

Tokenomika POLYX (POLYX)

Zrozumienie tokenomiki POLYX (POLYX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena POLYXjuż teraz!

Jak kupić POLYX (POLYX)

Szukasz jak kupić POLYX? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić POLYX na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

POLYX na lokalne waluty

1 POLYX(POLYX) do VND
1,828.8925
1 POLYX(POLYX) do AUD
A$0.106335
1 POLYX(POLYX) do GBP
0.05282
1 POLYX(POLYX) do EUR
0.05977
1 POLYX(POLYX) do USD
$0.0695
1 POLYX(POLYX) do MYR
RM0.29051
1 POLYX(POLYX) do TRY
2.92595
1 POLYX(POLYX) do JPY
¥10.6335
1 POLYX(POLYX) do ARS
ARS$100.870215
1 POLYX(POLYX) do RUB
5.65313
1 POLYX(POLYX) do INR
6.15909
1 POLYX(POLYX) do IDR
Rp1,158.33287
1 POLYX(POLYX) do PHP
4.088685
1 POLYX(POLYX) do EGP
￡E.3.294995
1 POLYX(POLYX) do BRL
R$0.37252
1 POLYX(POLYX) do CAD
C$0.097995
1 POLYX(POLYX) do BDT
8.46927
1 POLYX(POLYX) do NGN
100.2885
1 POLYX(POLYX) do COP
$267.307425
1 POLYX(POLYX) do ZAR
R.1.208605
1 POLYX(POLYX) do UAH
2.92317
1 POLYX(POLYX) do TZS
T.Sh.170.7615
1 POLYX(POLYX) do VES
Bs15.4985
1 POLYX(POLYX) do CLP
$65.608
1 POLYX(POLYX) do PKR
Rs19.64348
1 POLYX(POLYX) do KZT
36.502095
1 POLYX(POLYX) do THB
฿2.25597
1 POLYX(POLYX) do TWD
NT$2.149635
1 POLYX(POLYX) do AED
د.إ0.255065
1 POLYX(POLYX) do CHF
Fr0.0556
1 POLYX(POLYX) do HKD
HK$0.540015
1 POLYX(POLYX) do AMD
֏26.587225
1 POLYX(POLYX) do MAD
.د.م0.647045
1 POLYX(POLYX) do MXN
$1.2927
1 POLYX(POLYX) do SAR
ريال0.260625
1 POLYX(POLYX) do ETB
Br10.65574
1 POLYX(POLYX) do KES
KSh8.98218
1 POLYX(POLYX) do JOD
د.أ0.0492755
1 POLYX(POLYX) do PLN
0.256455
1 POLYX(POLYX) do RON
лв0.30719
1 POLYX(POLYX) do SEK
kr0.663725
1 POLYX(POLYX) do BGN
лв0.11815
1 POLYX(POLYX) do HUF
Ft23.361035
1 POLYX(POLYX) do CZK
1.47201
1 POLYX(POLYX) do KWD
د.ك0.0213365
1 POLYX(POLYX) do ILS
0.225875
1 POLYX(POLYX) do BOB
Bs0.47955
1 POLYX(POLYX) do AZN
0.11815
1 POLYX(POLYX) do TJS
SM0.642875
1 POLYX(POLYX) do GEL
0.188345
1 POLYX(POLYX) do AOA
Kz63.644625
1 POLYX(POLYX) do BHD
.د.ب0.026132
1 POLYX(POLYX) do BMD
$0.0695
1 POLYX(POLYX) do DKK
kr0.45036
1 POLYX(POLYX) do HNL
L1.83202
1 POLYX(POLYX) do MUR
3.19839
1 POLYX(POLYX) do NAD
$1.2093
1 POLYX(POLYX) do NOK
kr0.7089
1 POLYX(POLYX) do NZD
$0.12232
1 POLYX(POLYX) do PAB
B/.0.0695
1 POLYX(POLYX) do PGK
K0.295375
1 POLYX(POLYX) do QAR
ر.ق0.25298
1 POLYX(POLYX) do RSD
дин.7.07927
1 POLYX(POLYX) do UZS
soʻm827.38082
1 POLYX(POLYX) do ALL
L5.84078
1 POLYX(POLYX) do ANG
ƒ0.124405
1 POLYX(POLYX) do AWG
ƒ0.1251
1 POLYX(POLYX) do BBD
$0.139
1 POLYX(POLYX) do BAM
KM0.11815
1 POLYX(POLYX) do BIF
Fr204.9555
1 POLYX(POLYX) do BND
$0.09035
1 POLYX(POLYX) do BSD
$0.0695
1 POLYX(POLYX) do JMD
$11.186025
1 POLYX(POLYX) do KHR
279.11617
1 POLYX(POLYX) do KMF
Fr29.607
1 POLYX(POLYX) do LAK
1,510.869535
1 POLYX(POLYX) do LKR
රු21.169005
1 POLYX(POLYX) do MDL
L1.184975
1 POLYX(POLYX) do MGA
Ar313.06275
1 POLYX(POLYX) do MOP
P0.556
1 POLYX(POLYX) do MVR
1.0703
1 POLYX(POLYX) do MWK
MK120.659645
1 POLYX(POLYX) do MZN
MT4.444525
1 POLYX(POLYX) do NPR
रु9.86483
1 POLYX(POLYX) do PYG
492.894
1 POLYX(POLYX) do RWF
Fr100.9835
1 POLYX(POLYX) do SBD
$0.57129
1 POLYX(POLYX) do SCR
0.952845
1 POLYX(POLYX) do SRD
$2.679225
1 POLYX(POLYX) do SVC
$0.60743
1 POLYX(POLYX) do SZL
L1.21347
1 POLYX(POLYX) do TMT
m0.24325
1 POLYX(POLYX) do TND
د.ت0.2059285
1 POLYX(POLYX) do TTD
$0.470515
1 POLYX(POLYX) do UGX
Sh242.972
1 POLYX(POLYX) do XAF
Fr39.615
1 POLYX(POLYX) do XCD
$0.18765
1 POLYX(POLYX) do XOF
Fr39.615
1 POLYX(POLYX) do XPF
Fr7.1585
1 POLYX(POLYX) do BWP
P0.937555
1 POLYX(POLYX) do BZD
$0.139695
1 POLYX(POLYX) do CVE
$6.679645
1 POLYX(POLYX) do DJF
Fr12.3015
1 POLYX(POLYX) do DOP
$4.46051
1 POLYX(POLYX) do DZD
د.ج9.101025
1 POLYX(POLYX) do FJD
$0.15846
1 POLYX(POLYX) do GNF
Fr604.3025
1 POLYX(POLYX) do GTQ
Q0.53237
1 POLYX(POLYX) do GYD
$14.53662
1 POLYX(POLYX) do ISK
kr8.8265

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące POLYX

Jaka jest dziś wartość POLYX (POLYX)?
Aktualna cena POLYX w USD wynosi 0.0695USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena POLYX do USD?
Aktualna cena POLYX w USD wynosi $ 0.0695. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa POLYX?
Kapitalizacja rynkowa dla POLYX wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż POLYX w obiegu?
W obiegu POLYX znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) POLYX?
POLYX osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla POLYX?
POLYX zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu POLYX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla POLYX wynosi $ 938.93 USD.
Czy w tym roku POLYX pójdzie wyżej?
POLYX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny POLYX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:20:16 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator POLYX do USD

Kwota

POLYX
POLYX
USD
USD

1 POLYX = 0.0695 USD

Handluj POLYX

POLYX/USDT
$0.0695
$0.0695$0.0695
+0.28%

