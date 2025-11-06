Prognoza ceny POLYX (POLYX) (USD)

Sprawdź prognozy cen POLYX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość POLYX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę POLYX % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0709 $0.0709 $0.0709 +2.30% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny POLYX na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny POLYX (POLYX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy POLYX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.0709. Prognoza ceny POLYX (POLYX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy POLYX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.074445. Prognoza ceny POLYX (POLYX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena POLYX na 2027 rok wyniesie $ 0.078167 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny POLYX (POLYX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena POLYX na 2028 rok wyniesie $ 0.082075 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny POLYX (POLYX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena POLYX w 2029 roku wyniesie $ 0.086179 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny POLYX (POLYX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena POLYX w 2030 roku wyniesie $ 0.090488 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny POLYX (POLYX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena POLYX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.147396. Prognoza ceny POLYX (POLYX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena POLYX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.240092. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.0709 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.071191 0.41% Prognoza ceny POLYX (POLYX) na dziś Przewidywana cena dla POLYX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.0709 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny POLYX (POLYX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny POLYX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.070909 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa POLYX (POLYX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla POLYX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.070967 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa POLYX (POLYX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena POLYX wynosi $0.071191 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen POLYX Aktualna cena $ 0.0709$ 0.0709 $ 0.0709 Zmiana ceny (24H) +2.30% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 1.05K$ 1.05K $ 1.05K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena POLYX to $ 0.0709. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +2.30%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 1.05K. Ponadto POLYX ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę POLYX

Historyczna cena POLYX Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami POLYX, cena POLYX wynosi 0.0709USD. Podaż w obiegu POLYX (POLYX) wynosi 0.00 POLYX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.07% $ 0.004600 $ 0.0714 $ 0.0663

7 D -0.13% $ -0.010899 $ 0.0836 $ 0.0635

30 Dni -0.40% $ -0.0485 $ 0.121 $ 0.0443 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin POLYX zanotował zmianę ceny o $0.004600 , co stanowi 0.07% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs POLYX osiągnął maksimum na poziomie $0.0836 i minimum na poziomie $0.0635 . Zanotowano zmianę ceny o -0.13% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał POLYX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana POLYX o -0.40% , co odpowiada około $-0.0485 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny POLYX. Sprawdź pełną historię cen POLYX, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen POLYX

Jak działa moduł przewidywania ceny POLYX (POLYX)? Moduł predykcji ceny POLYX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu POLYX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania POLYX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów POLYX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę POLYX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość POLYX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę POLYX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał POLYX.

Dlaczego prognoaza ceny POLYX jest ważna?

Prognozy cen POLYX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w POLYX? Według Twoich prognoz POLYX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny POLYX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny POLYX (POLYX), przewidywana cena POLYX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 POLYX w 2026 roku? Cena 1 POLYX (POLYX) wynosi dziś $0.0709 . Według powyższego modułu prognoz POLYX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena POLYX w 2027 roku? POLYX (POLYX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 POLYX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa POLYX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, POLYX (POLYX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa POLYX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, POLYX (POLYX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 POLYX w 2030 roku? Cena 1 POLYX (POLYX) wynosi dziś $0.0709 . Według powyższego modułu prognoz POLYX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny POLYX na 2040 rok? POLYX (POLYX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 POLYX do 2040 roku.