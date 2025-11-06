GiełdaDEX+
Aktualna cena Reaxa to 0.00004021 USD. Śledź aktualizacje cen REAXA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe REAXA łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 REAXA do USD:

$0.00004048
$0.00004048$0.00004048
+35.74%1D
USD
Reaxa (REAXA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:24:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Reaxa (REAXA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00002399
$ 0.00002399$ 0.00002399
Minimum 24h
$ 0.00004021
$ 0.00004021$ 0.00004021
Maksimum 24h

$ 0.00002399
$ 0.00002399$ 0.00002399

$ 0.00004021
$ 0.00004021$ 0.00004021

--
----

--
----

+4.27%

+35.74%

-72.98%

-72.98%

Aktualna cena Reaxa (REAXA) wynosi $ 0.00004021. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs REAXA wahał się między $ 0.00002399 a $ 0.00004021, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs REAXA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki REAXA zmieniły się o +4.27% w ciągu ostatniej godziny, o +35.74% w ciągu 24 godzin i o -72.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Reaxa (REAXA)

--
----

$ 734.04K
$ 734.04K$ 734.04K

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

30,000,000,000
30,000,000,000 30,000,000,000

MATIC

Obecna kapitalizacja rynkowa Reaxa wynosi --, przy $ 734.04K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż REAXA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 30000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.21M.

Historia ceny Reaxa (REAXA) – USD

Śledź zmiany ceny Reaxa dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000106583+35.74%
30 Dni$ -0.00244979-98.39%
60 dni$ -0.00620979-99.36%
90 dni$ -0.00620979-99.36%
Dzisiejsza zmiana ceny Reaxa

DziśREAXA odnotował zmianę $ +0.0000106583 (+35.74%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Reaxa

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00244979 (-98.39%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Reaxa

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę REAXA o $ -0.00620979(-99.36%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Reaxa

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00620979 (-99.36%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Reaxa (REAXA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Reaxa.

Co to jest Reaxa (REAXA)

Legal and 24/7 liquidity tokenized real estate products.

Reaxa jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Reaxa. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu REAXA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Reaxa na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Reaxa będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Reaxa (w USD)

Jaka będzie wartość Reaxa (REAXA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Reaxa (REAXA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Reaxa.

Sprawdź teraz prognozę ceny Reaxa!

Tokenomika Reaxa (REAXA)

Zrozumienie tokenomiki Reaxa (REAXA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena REAXAjuż teraz!

Jak kupić Reaxa (REAXA)

Szukasz jak kupić Reaxa? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Reaxa na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

REAXA na lokalne waluty

Zasoby Reaxa

Aby lepiej zrozumieć Reaxa, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Reaxa
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Reaxa

Jaka jest dziś wartość Reaxa (REAXA)?
Aktualna cena REAXA w USD wynosi 0.00004021USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena REAXA do USD?
Aktualna cena REAXA w USD wynosi $ 0.00004021. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Reaxa?
Kapitalizacja rynkowa dla REAXA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż REAXA w obiegu?
W obiegu REAXA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) REAXA?
REAXA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla REAXA?
REAXA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu REAXA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla REAXA wynosi $ 734.04K USD.
Czy w tym roku REAXA pójdzie wyżej?
REAXA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny REAXA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:24:58 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

