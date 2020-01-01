Tokenomika Polygon Ecosystem (POL) Odkryj kluczowe informacje o Polygon Ecosystem (POL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Polygon Ecosystem (POL) POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token. Oficjalna strona internetowa: https://polygon.technology/ Biała księga: https://polygon.technology/papers/pol-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x455e53CBB86018Ac2B8092FdCd39d8444aFFC3F6 Kup POL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Polygon Ecosystem (POL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Polygon Ecosystem (POL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B Całkowita podaż: $ 10.50B $ 10.50B $ 10.50B Podaż w obiegu: $ 10.50B $ 10.50B $ 10.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.30B $ 2.30B $ 2.30B Historyczne maksimum: $ 1.2911 $ 1.2911 $ 1.2911 Historyczne minimum: $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 $ 0.15331252511554322 Aktualna cena: $ 0.2191 $ 0.2191 $ 0.2191 Dowiedz się więcej o cenie Polygon Ecosystem (POL)

Tokenomika Polygon Ecosystem (POL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Polygon Ecosystem (POL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów POL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów POL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPOL tokenomikę, poznaj cenę tokena POLna żywo!

Jak kupić POL Chcesz dodać Polygon Ecosystem (POL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu POL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować POL na MEXC już teraz!

Historia ceny Polygon Ecosystem (POL) Analiza historii ceny POL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny POL już teraz!

Prognoza ceny POL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać POL? Nasza strona z prognozami cen POL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena POL już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!