Informacje o Plena Finance (PLENA) In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios. In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios. Oficjalna strona internetowa: https://plena.finance/ Biała księga: https://files.plena.finance/files/lite-paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/1dHeFbmsVktbHXGcW2GZkfkfYxV4yTKbcusNV3fyTX8 Kup PLENA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Plena Finance (PLENA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Plena Finance (PLENA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Historyczne maksimum: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 Historyczne minimum: $ 0.000448794929850895 $ 0.000448794929850895 $ 0.000448794929850895 Aktualna cena: $ 0.000838 $ 0.000838 $ 0.000838 Dowiedz się więcej o cenie Plena Finance (PLENA)

Tokenomika Plena Finance (PLENA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Plena Finance (PLENA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PLENA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PLENA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPLENA tokenomikę, poznaj cenę tokena PLENAna żywo!

Jak kupić PLENA Chcesz dodać Plena Finance (PLENA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PLENA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PLENA na MEXC już teraz!

Historia ceny Plena Finance (PLENA) Analiza historii ceny PLENA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PLENA już teraz!

Prognoza ceny PLENA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PLENA? Nasza strona z prognozami cen PLENA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PLENA już teraz!

