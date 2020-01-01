Tokenomika PIVX (PIVX) Odkryj kluczowe informacje o PIVX (PIVX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PIVX (PIVX) PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments. PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments. Oficjalna strona internetowa: https://pivx.org Biała księga: https://pivx.org/whitepaper Block Explorer: https://chainz.cryptoid.info/pivx/ Kup PIVX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PIVX (PIVX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PIVX (PIVX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.62M $ 11.62M $ 11.62M Całkowita podaż: $ 96.57M $ 96.57M $ 96.57M Podaż w obiegu: $ 96.57M $ 96.57M $ 96.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.62M $ 11.62M $ 11.62M Historyczne maksimum: $ 0.4901 $ 0.4901 $ 0.4901 Historyczne minimum: $ 0.000421967008151114 $ 0.000421967008151114 $ 0.000421967008151114 Aktualna cena: $ 0.1203 $ 0.1203 $ 0.1203 Dowiedz się więcej o cenie PIVX (PIVX)

Tokenomika PIVX (PIVX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PIVX (PIVX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PIVX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PIVX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPIVX tokenomikę, poznaj cenę tokena PIVXna żywo!

Jak kupić PIVX Chcesz dodać PIVX (PIVX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PIVX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PIVX na MEXC już teraz!

Historia ceny PIVX (PIVX) Analiza historii ceny PIVX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PIVX już teraz!

Prognoza ceny PIVX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PIVX? Nasza strona z prognozami cen PIVX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PIVX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!