PIVX

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

NazwaPIVX

PozycjaNo.1013

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2.14%

Podaż w obiegu93,214,764.6150137

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż93,214,764.6150137

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum14.558699607849121,2018-01-23

Najniższa cena0.000421967008151114,2016-02-16

Publiczny blockchainPIVX

