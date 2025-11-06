GiełdaDEX+
Aktualna cena PHILCOIN to 0.01834 USD. Śledź aktualizacje cen PHL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PHL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena PHILCOIN to 0.01834 USD. Śledź aktualizacje cen PHL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe PHL łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 PHL do USD:

$0.01833
$0.01833$0.01833
+0.93%1D
USD
PHILCOIN (PHL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:18:15 (UTC+8)

Informacje o cenie PHILCOIN (PHL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0175
$ 0.0175$ 0.0175
Minimum 24h
$ 0.01903
$ 0.01903$ 0.01903
Maksimum 24h

$ 0.0175
$ 0.0175$ 0.0175

$ 0.01903
$ 0.01903$ 0.01903

$ 0.9330571942012122
$ 0.9330571942012122$ 0.9330571942012122

$ 0.000828659014263877
$ 0.000828659014263877$ 0.000828659014263877

+1.21%

+0.93%

-21.96%

-21.96%

Aktualna cena PHILCOIN (PHL) wynosi $ 0.01834. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PHL wahał się między $ 0.0175 a $ 0.01903, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PHL w historii to $ 0.9330571942012122, a najniższy to $ 0.000828659014263877.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PHL zmieniły się o +1.21% w ciągu ostatniej godziny, o +0.93% w ciągu 24 godzin i o -21.96% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PHILCOIN (PHL)

No.3900

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 221.36K
$ 221.36K$ 221.36K

$ 91.70M
$ 91.70M$ 91.70M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

MATIC

Obecna kapitalizacja rynkowa PHILCOIN wynosi $ 0.00, przy $ 221.36K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PHL w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 5000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 91.70M.

Historia ceny PHILCOIN (PHL) – USD

Śledź zmiany ceny PHILCOIN dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0001689+0.93%
30 Dni$ +0.0054+41.73%
60 dni$ +0.01334+266.80%
90 dni$ +0.01334+266.80%
Dzisiejsza zmiana ceny PHILCOIN

DziśPHL odnotował zmianę $ +0.0001689 (+0.93%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny PHILCOIN

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.0054 (+41.73%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny PHILCOIN

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę PHL o $ +0.01334(+266.80%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny PHILCOIN

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.01334 (+266.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe PHILCOIN (PHL)?

Sprawdź teraz stronę historii cen PHILCOIN.

Co to jest PHILCOIN (PHL)

Philcoin to pierwszy na świecie filantropijny coin, który zmienia sposoby na pomaganie. Zbudowany na przekonaniu, że każdy powinien mieć możliwość dawania i otrzymywania, Philcoin jest tokenem nagród Get2Give w ekosystemie PhilSocial: użytkownicy zdobywają nagrody poprzez polecenia, transakcje i aktywność na platformie, a odblokowują je, wspierając zweryfikowane inicjatywy.

PHILCOIN jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w PHILCOIN. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu PHL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące PHILCOIN na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno PHILCOIN będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny PHILCOIN (w USD)

Jaka będzie wartość PHILCOIN (PHL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PHILCOIN (PHL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PHILCOIN.

Sprawdź teraz prognozę ceny PHILCOIN!

Tokenomika PHILCOIN (PHL)

Zrozumienie tokenomiki PHILCOIN (PHL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena PHLjuż teraz!

Jak kupić PHILCOIN (PHL)

Szukasz jak kupić PHILCOIN? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić PHILCOIN na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

PHL na lokalne waluty

Zasoby PHILCOIN

Aby lepiej zrozumieć PHILCOIN, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa PHILCOIN
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące PHILCOIN

Jaka jest dziś wartość PHILCOIN (PHL)?
Aktualna cena PHL w USD wynosi 0.01834USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena PHL do USD?
Aktualna cena PHL w USD wynosi $ 0.01834. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PHILCOIN?
Kapitalizacja rynkowa dla PHL wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż PHL w obiegu?
W obiegu PHL znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) PHL?
PHL osiąga ATH w wysokości 0.9330571942012122 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla PHL?
PHL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000828659014263877 USD.
Jaki jest wolumen obrotu PHL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla PHL wynosi $ 221.36K USD.
Czy w tym roku PHL pójdzie wyżej?
PHL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny PHL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:18:15 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PHILCOIN (PHL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

