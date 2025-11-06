Prognoza ceny PHILCOIN (PHL) (USD)

Sprawdź prognozy cen PHILCOIN na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość PHL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę PHILCOIN % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.01869 $0.01869 $0.01869 +2.91% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny PHILCOIN na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny PHILCOIN (PHL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy PHILCOIN może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.01869. Prognoza ceny PHILCOIN (PHL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy PHILCOIN może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.019624. Prognoza ceny PHILCOIN (PHL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PHL na 2027 rok wyniesie $ 0.020605 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny PHILCOIN (PHL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena PHL na 2028 rok wyniesie $ 0.021636 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny PHILCOIN (PHL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PHL w 2029 roku wyniesie $ 0.022717 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny PHILCOIN (PHL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena PHL w 2030 roku wyniesie $ 0.023853 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny PHILCOIN (PHL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena PHILCOIN może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.038855. Prognoza ceny PHILCOIN (PHL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena PHILCOIN może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.063290. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.01869 0.00%

2026 $ 0.019624 5.00%

2027 $ 0.020605 10.25%

2028 $ 0.021636 15.76%

2029 $ 0.022717 21.55%

2030 $ 0.023853 27.63%

2031 $ 0.025046 34.01%

2032 $ 0.026298 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.027613 47.75%

2034 $ 0.028994 55.13%

2035 $ 0.030444 62.89%

2036 $ 0.031966 71.03%

2037 $ 0.033564 79.59%

2038 $ 0.035242 88.56%

2039 $ 0.037004 97.99%

2040 $ 0.038855 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny PHILCOIN na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.01869 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.018692 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.018707 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.018766 0.41% Prognoza ceny PHILCOIN (PHL) na dziś Przewidywana cena dla PHL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.01869 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny PHILCOIN (PHL) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny PHL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.018692 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa PHILCOIN (PHL) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla PHL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.018707 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa PHILCOIN (PHL) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena PHL wynosi $0.018766 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen PHILCOIN Aktualna cena $ 0.01869$ 0.01869 $ 0.01869 Zmiana ceny (24H) +2.91% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Wolumen (24H) $ 237.83K$ 237.83K $ 237.83K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena PHL to $ 0.01869. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +2.91%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 237.83K. Ponadto PHL ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00. Zobacz na żywo cenę PHL

Historyczna cena PHILCOIN Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami PHILCOIN, cena PHILCOIN wynosi 0.01869USD. Podaż w obiegu PHILCOIN (PHL) wynosi 0.00 PHL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.000299 $ 0.01977 $ 0.0175

7 D -0.20% $ -0.00476 $ 0.02753 $ 0.0175

30 Dni 0.35% $ 0.004889 $ 0.02853 $ 0.01231 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin PHILCOIN zanotował zmianę ceny o $0.000299 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs PHILCOIN osiągnął maksimum na poziomie $0.02753 i minimum na poziomie $0.0175 . Zanotowano zmianę ceny o -0.20% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał PHL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana PHILCOIN o 0.35% , co odpowiada około $0.004889 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny PHL. Sprawdź pełną historię cen PHILCOIN, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen PHL

Jak działa moduł przewidywania ceny PHILCOIN (PHL)? Moduł predykcji ceny PHILCOIN to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu PHL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania PHILCOIN na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów PHL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę PHILCOIN. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość PHL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę PHL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał PHILCOIN.

Dlaczego prognoaza ceny PHL jest ważna?

Prognozy cen PHL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w PHL? Według Twoich prognoz PHL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny PHL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny PHILCOIN (PHL), przewidywana cena PHL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 PHL w 2026 roku? Cena 1 PHILCOIN (PHL) wynosi dziś $0.01869 . Według powyższego modułu prognoz PHL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena PHL w 2027 roku? PHILCOIN (PHL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PHL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PHL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PHILCOIN (PHL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa PHL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, PHILCOIN (PHL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 PHL w 2030 roku? Cena 1 PHILCOIN (PHL) wynosi dziś $0.01869 . Według powyższego modułu prognoz PHL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny PHL na 2040 rok? PHILCOIN (PHL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 PHL do 2040 roku.