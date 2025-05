PHA

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

NazwaPHA

PozycjaNo.328

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)9.35%

Podaż w obiegu797,092,253.3007373

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2019-09-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.40939628,2021-05-15

Najniższa cena0.07072015218418083,2022-10-13

Publiczny blockchainETH

