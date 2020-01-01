Tokenomika PrivateAI.com (PGPT) Odkryj kluczowe informacje o PrivateAI.com (PGPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PrivateAI.com (PGPT) An AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide. An AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide. Oficjalna strona internetowa: https://privateai.com Biała księga: https://privateai.com/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x33a64943a0eaecc2b06b10f89686b797ba75ffad Kup PGPT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PrivateAI.com (PGPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PrivateAI.com (PGPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Historyczne maksimum: $ 0.4789 $ 0.4789 $ 0.4789 Historyczne minimum: $ 0.00600052179440795 $ 0.00600052179440795 $ 0.00600052179440795 Aktualna cena: $ 0.012405 $ 0.012405 $ 0.012405 Dowiedz się więcej o cenie PrivateAI.com (PGPT)

Tokenomika PrivateAI.com (PGPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PrivateAI.com (PGPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PGPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PGPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPGPT tokenomikę, poznaj cenę tokena PGPTna żywo!

Jak kupić PGPT Chcesz dodać PrivateAI.com (PGPT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PGPT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PGPT na MEXC już teraz!

Historia ceny PrivateAI.com (PGPT) Analiza historii ceny PGPT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PGPT już teraz!

Prognoza ceny PGPT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PGPT? Nasza strona z prognozami cen PGPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PGPT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!