Informacje o PepeCoin (PEPECOIN) PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. Oficjalna strona internetowa: https://pepecoin.io Biała księga: https://linktr.ee/pepecoins Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a Kup PEPECOIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PepeCoin (PEPECOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PepeCoin (PEPECOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 36.60M $ 36.60M $ 36.60M Całkowita podaż: $ 107.65M $ 107.65M $ 107.65M Podaż w obiegu: $ 107.06M $ 107.06M $ 107.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.74M $ 45.74M $ 45.74M Historyczne maksimum: $ 7.69 $ 7.69 $ 7.69 Historyczne minimum: $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 Aktualna cena: $ 0.3419 $ 0.3419 $ 0.3419 Dowiedz się więcej o cenie PepeCoin (PEPECOIN)

Tokenomika PepeCoin (PEPECOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PepeCoin (PEPECOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEPECOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEPECOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEPECOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena PEPECOINna żywo!

Jak kupić PEPECOIN Chcesz dodać PepeCoin (PEPECOIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PEPECOIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PEPECOIN na MEXC już teraz!

Historia ceny PepeCoin (PEPECOIN) Analiza historii ceny PEPECOIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PEPECOIN już teraz!

Prognoza ceny PEPECOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEPECOIN? Nasza strona z prognozami cen PEPECOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEPECOIN już teraz!

