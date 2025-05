PENGU

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

NazwaPENGU

PozycjaNo.101

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.19%

Podaż w obiegu62,860,396,090.04

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż88,888,888,888

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.05738,2024-12-17

Najniższa cena0.003714633269373105,2025-04-09

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

