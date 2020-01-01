Tokenomika PeiPei (PEIPEI) Odkryj kluczowe informacje o PeiPei (PEIPEI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PeiPei (PEIPEI) PeiPei is a meme coin on Ethereum. PeiPei is a meme coin on Ethereum. Oficjalna strona internetowa: https://peipeicoin.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3ffeea07a27fab7ad1df5297fa75e77a43cb5790 Kup PEIPEI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PeiPei (PEIPEI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PeiPei (PEIPEI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.74M $ 13.74M $ 13.74M Całkowita podaż: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Podaż w obiegu: $ 420.68T $ 420.68T $ 420.68T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.74M $ 13.74M $ 13.74M Historyczne maksimum: $ 0.000000398 $ 0.000000398 $ 0.000000398 Historyczne minimum: $ 0.000000020107477406 $ 0.000000020107477406 $ 0.000000020107477406 Aktualna cena: $ 0.00000003265 $ 0.00000003265 $ 0.00000003265 Dowiedz się więcej o cenie PeiPei (PEIPEI)

Tokenomika PeiPei (PEIPEI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PeiPei (PEIPEI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PEIPEI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PEIPEI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPEIPEI tokenomikę, poznaj cenę tokena PEIPEIna żywo!

Historia ceny PeiPei (PEIPEI) Analiza historii ceny PEIPEI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PEIPEI już teraz!

Prognoza ceny PEIPEI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PEIPEI? Nasza strona z prognozami cen PEIPEI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PEIPEI już teraz!

