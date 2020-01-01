Tokenomika PlayDapp (PDA) Odkryj kluczowe informacje o PlayDapp (PDA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o PlayDapp (PDA) PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community 'PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages. Oficjalna strona internetowa: https://playdapp.com Biała księga: https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B Kup PDA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa PlayDapp (PDA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PlayDapp (PDA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Całkowita podaż: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Podaż w obiegu: $ 634.36M $ 634.36M $ 634.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Historyczne maksimum: $ 0.1548 $ 0.1548 $ 0.1548 Historyczne minimum: $ 0.004544609273151657 $ 0.004544609273151657 $ 0.004544609273151657 Aktualna cena: $ 0.004651 $ 0.004651 $ 0.004651 Dowiedz się więcej o cenie PlayDapp (PDA)

Tokenomika PlayDapp (PDA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki PlayDapp (PDA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PDA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PDA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPDA tokenomikę, poznaj cenę tokena PDAna żywo!

Jak kupić PDA Chcesz dodać PlayDapp (PDA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu PDA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować PDA na MEXC już teraz!

Historia ceny PlayDapp (PDA) Analiza historii ceny PDA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny PDA już teraz!

Prognoza ceny PDA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać PDA? Nasza strona z prognozami cen PDA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena PDA już teraz!

