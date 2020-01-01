Tokenomika Probinex (PBX) Odkryj kluczowe informacje o Probinex (PBX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Probinex (PBX) Probinex creates a bridge between the crypto and fiat world by creating compliant products. Probinex creates a bridge between the crypto and fiat world by creating compliant products. Oficjalna strona internetowa: https://www.probinex.com/ Biała księga: https://www.probinex.com/files/pbx-whitepaper-en.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xa177bdd433aea3702beb46652adcfc64248d4ab3 Kup PBX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Probinex (PBX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Probinex (PBX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.59M $ 18.59M $ 18.59M Historyczne maksimum: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Historyczne minimum: $ 0.000374154057779406 $ 0.000374154057779406 $ 0.000374154057779406 Aktualna cena: $ 0.01859 $ 0.01859 $ 0.01859 Dowiedz się więcej o cenie Probinex (PBX)

Tokenomika Probinex (PBX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Probinex (PBX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PBX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PBX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszPBX tokenomikę, poznaj cenę tokena PBXna żywo!

