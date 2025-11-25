Tokenomika Overlay Protocol (OVL)

Odkryj kluczowe informacje o Overlay Protocol (OVL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:41:50 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Overlay Protocol (OVL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Overlay Protocol (OVL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 479.20K
Całkowita podaż:
$ 88.87M
Podaż w obiegu:
$ 10.91M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 4.39M
Historyczne maksimum:
$ 0.44
Historyczne minimum:
$ 0.10678946055291266
Aktualna cena:
$ 0.04391
Informacje o Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Oficjalna strona internetowa:
https://overlay.market/#/
Biała księga:
https://redrct.overlay.market/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1F34c87ded863Fe3A3Cd76FAc8adA9608137C8c3

Tokenomika Overlay Protocol (OVL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Overlay Protocol (OVL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów OVL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów OVL.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszOVL tokenomikę, poznaj cenę tokena OVLna żywo!

