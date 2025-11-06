Prognoza ceny Overlay Protocol (OVL) (USD)

Sprawdź prognozy cen Overlay Protocol na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość OVL w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Overlay Protocol na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Overlay Protocol (OVL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Overlay Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.05775. Prognoza ceny Overlay Protocol (OVL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Overlay Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.060637. Prognoza ceny Overlay Protocol (OVL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena OVL na 2027 rok wyniesie $ 0.063669 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Overlay Protocol (OVL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena OVL na 2028 rok wyniesie $ 0.066852 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Overlay Protocol (OVL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena OVL w 2029 roku wyniesie $ 0.070195 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Overlay Protocol (OVL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena OVL w 2030 roku wyniesie $ 0.073705 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Overlay Protocol (OVL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Overlay Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.120058. Prognoza ceny Overlay Protocol (OVL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Overlay Protocol może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.195561.

2026 $ 0.060637 5.00%

2027 $ 0.063669 10.25%

2028 $ 0.066852 15.76%

2029 $ 0.070195 21.55%

2030 $ 0.073705 27.63%

2031 $ 0.077390 34.01%

2032 $ 0.081260 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.085323 47.75%

2034 $ 0.089589 55.13%

2035 $ 0.094068 62.89%

2036 $ 0.098772 71.03%

2037 $ 0.103710 79.59%

2038 $ 0.108896 88.56%

2039 $ 0.114341 97.99%

2040 $ 0.120058 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Overlay Protocol na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.05775 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.057757 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.057805 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.057987 0.41% Prognoza ceny Overlay Protocol (OVL) na dziś Przewidywana cena dla OVL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.05775 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Overlay Protocol (OVL) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny OVL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.057757 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Overlay Protocol (OVL) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla OVL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.057805 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Overlay Protocol (OVL) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena OVL wynosi $0.057987 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Overlay Protocol Aktualna cena $ 0.05775$ 0.05775 $ 0.05775 Zmiana ceny (24H) +5.44% Kapitalizacja rynkowa $ 630.24K$ 630.24K $ 630.24K Podaż w obiegu 10.91M 10.91M 10.91M Wolumen (24H) $ 57.20K$ 57.20K $ 57.20K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena OVL to $ 0.05775. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +5.44%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 57.20K. Ponadto OVL ma podaż w obiegu wynoszącą 10.91M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 630.24K. Zobacz na żywo cenę OVL

Historyczna cena Overlay Protocol Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Overlay Protocol, cena Overlay Protocol wynosi 0.05775USD. Podaż w obiegu Overlay Protocol (OVL) wynosi 0.00 OVL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $630.24K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.08% $ 0.00442 $ 0.063 $ 0.05335

7 D -0.26% $ -0.020919 $ 0.08763 $ 0.05226

30 Dni -0.64% $ -0.10453 $ 0.1711 $ 0.05226 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Overlay Protocol zanotował zmianę ceny o $0.00442 , co stanowi 0.08% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Overlay Protocol osiągnął maksimum na poziomie $0.08763 i minimum na poziomie $0.05226 . Zanotowano zmianę ceny o -0.26% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał OVL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Overlay Protocol o -0.64% , co odpowiada około $-0.10453 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny OVL. Sprawdź pełną historię cen Overlay Protocol, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen OVL

Jak działa moduł przewidywania ceny Overlay Protocol (OVL)? Moduł predykcji ceny Overlay Protocol to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu OVL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Overlay Protocol na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów OVL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Overlay Protocol. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość OVL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę OVL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Overlay Protocol.

Dlaczego prognoaza ceny OVL jest ważna?

Prognozy cen OVL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

