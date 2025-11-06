GiełdaDEX+
Aktualna cena Overlay Protocol to 0.05651 USD. Śledź aktualizacje cen OVL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OVL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o OVL

Informacje o cenie OVL

Czym jest OVL

Biała księga OVL

Oficjalna strona internetowa OVL

Tokenomika OVL

Prognoza cen OVL

Historia OVL

Przewodnik zakupowy OVL

Przelicznik OVL-fiat

OVL na spot

USDT-M Futures OVL

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Overlay Protocol

Cena Overlay Protocol(OVL)

Aktualna cena 1 OVL do USD:

$0.0565
$0.0565$0.0565
+3.15%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:15:55 (UTC+8)

Informacje o cenie Overlay Protocol (OVL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.05226
$ 0.05226$ 0.05226
Minimum 24h
$ 0.05812
$ 0.05812$ 0.05812
Maksimum 24h

$ 0.05226
$ 0.05226$ 0.05226

$ 0.05812
$ 0.05812$ 0.05812

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

+0.07%

+3.15%

-29.01%

-29.01%

Aktualna cena Overlay Protocol (OVL) wynosi $ 0.05651. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OVL wahał się między $ 0.05226 a $ 0.05812, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OVL w historii to $ 0.7841389069548613, a najniższy to $ 0.10678946055291266.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OVL zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +3.15% w ciągu 24 godzin i o -29.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Overlay Protocol (OVL)

No.2042

$ 616.71K
$ 616.71K$ 616.71K

$ 55.57K
$ 55.57K$ 55.57K

$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Overlay Protocol wynosi $ 616.71K, przy $ 55.57K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OVL w obiegu wynosi 10.91M, przy całkowitej podaży 88871915.39447941. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.65M.

Historia ceny Overlay Protocol (OVL) – USD

Śledź zmiany ceny Overlay Protocol dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0017254+3.15%
30 Dni$ -0.12189-68.33%
60 dni$ -0.05149-47.68%
90 dni$ -0.11349-66.76%
Dzisiejsza zmiana ceny Overlay Protocol

DziśOVL odnotował zmianę $ +0.0017254 (+3.15%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Overlay Protocol

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.12189 (-68.33%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Overlay Protocol

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę OVL o $ -0.05149(-47.68%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Overlay Protocol

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.11349 (-66.76%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Overlay Protocol (OVL)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Overlay Protocol.

Co to jest Overlay Protocol (OVL)

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Overlay Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu OVL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Overlay Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Overlay Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Overlay Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Overlay Protocol (OVL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Overlay Protocol (OVL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Overlay Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Overlay Protocol!

Tokenomika Overlay Protocol (OVL)

Zrozumienie tokenomiki Overlay Protocol (OVL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OVLjuż teraz!

Jak kupić Overlay Protocol (OVL)

Szukasz jak kupić Overlay Protocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Overlay Protocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

OVL na lokalne waluty

Zasoby Overlay Protocol

Aby lepiej zrozumieć Overlay Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Overlay Protocol
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Overlay Protocol

Jaka jest dziś wartość Overlay Protocol (OVL)?
Aktualna cena OVL w USD wynosi 0.05651USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OVL do USD?
Aktualna cena OVL w USD wynosi $ 0.05651. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Overlay Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla OVL wynosi $ 616.71K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OVL w obiegu?
W obiegu OVL znajduje się 10.91M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OVL?
OVL osiąga ATH w wysokości 0.7841389069548613 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OVL?
OVL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.10678946055291266 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OVL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OVL wynosi $ 55.57K USD.
Czy w tym roku OVL pójdzie wyżej?
OVL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OVL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:15:55 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Overlay Protocol (OVL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

