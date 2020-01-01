Tokenomika OSMI (OSMI) Odkryj kluczowe informacje o OSMI (OSMI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OSMI (OSMI) OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes Oficjalna strona internetowa: www.osmi.ai Biała księga: https://docs.osmi.ai/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5485a469fAEa1492191Cfce7528AB6E58135aA4d Kup OSMI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OSMI (OSMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OSMI (OSMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Historyczne maksimum: $ 0.292 $ 0.292 $ 0.292 Historyczne minimum: $ 0.000406295660391601 $ 0.000406295660391601 $ 0.000406295660391601 Aktualna cena: $ 0.01654 $ 0.01654 $ 0.01654 Dowiedz się więcej o cenie OSMI (OSMI)

Tokenomika OSMI (OSMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OSMI (OSMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OSMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OSMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOSMI tokenomikę, poznaj cenę tokena OSMIna żywo!

Jak kupić OSMI Chcesz dodać OSMI (OSMI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OSMI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OSMI na MEXC już teraz!

Historia ceny OSMI (OSMI) Analiza historii ceny OSMI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OSMI już teraz!

Prognoza ceny OSMI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OSMI? Nasza strona z prognozami cen OSMI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OSMI już teraz!

