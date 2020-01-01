Tokenomika Orderly Network (ORDER) Odkryj kluczowe informacje o Orderly Network (ORDER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Orderly Network (ORDER) Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly. Oficjalna strona internetowa: https://orderly.network/ Biała księga: https://orderly.network/docs/home Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xABD4C63d2616A5201454168269031355f4764337

Tokenomika i analiza cenowa Orderly Network (ORDER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Orderly Network (ORDER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 71.09M $ 71.09M $ 71.09M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 300.95M $ 300.95M $ 300.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 236.20M $ 236.20M $ 236.20M Historyczne maksimum: $ 0.3789 $ 0.3789 $ 0.3789 Historyczne minimum: $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 $ 0.06581957903741469 Aktualna cena: $ 0.2362 $ 0.2362 $ 0.2362 Dowiedz się więcej o cenie Orderly Network (ORDER)

Tokenomika Orderly Network (ORDER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Orderly Network (ORDER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORDER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORDER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORDER tokenomikę, poznaj cenę tokena ORDERna żywo!

Historia ceny Orderly Network (ORDER) Analiza historii ceny ORDER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ORDER już teraz!

Prognoza ceny ORDER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORDER? Nasza strona z prognozami cen ORDER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORDER już teraz!

