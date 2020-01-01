Tokenomika OraiDEX (ORAIX) Odkryj kluczowe informacje o OraiDEX (ORAIX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o OraiDEX (ORAIX) Developed by Oraichain, OraiDEX is a CosmWasm smart contract-based decentralized exchange with multi-chain interoperability & optimal speed. Developed by Oraichain, OraiDEX is a CosmWasm smart contract-based decentralized exchange with multi-chain interoperability & optimal speed. Oficjalna strona internetowa: https://oraidex.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x2d869aE129e308F94Cc47E66eaefb448CEe0d03e Kup ORAIX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa OraiDEX (ORAIX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla OraiDEX (ORAIX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 680.00K $ 680.00K $ 680.00K Historyczne maksimum: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Historyczne minimum: $ 0.000870082373039555 $ 0.000870082373039555 $ 0.000870082373039555 Aktualna cena: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Dowiedz się więcej o cenie OraiDEX (ORAIX)

Tokenomika OraiDEX (ORAIX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki OraiDEX (ORAIX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORAIX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORAIX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORAIX tokenomikę, poznaj cenę tokena ORAIXna żywo!

Jak kupić ORAIX Chcesz dodać OraiDEX (ORAIX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ORAIX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ORAIX na MEXC już teraz!

Historia ceny OraiDEX (ORAIX) Analiza historii ceny ORAIX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ORAIX już teraz!

Prognoza ceny ORAIX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORAIX? Nasza strona z prognozami cen ORAIX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORAIX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!