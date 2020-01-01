Tokenomika Oraichain (ORAI) Odkryj kluczowe informacje o Oraichain (ORAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Oraichain (ORAI) Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️. Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️. Oficjalna strona internetowa: https://orai.io/ Biała księga: https://docs.orai.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4c11249814f11b9346808179cf06e71ac328c1b5 Kup ORAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Oraichain (ORAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Oraichain (ORAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.84M $ 28.84M $ 28.84M Całkowita podaż: $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M Podaż w obiegu: $ 13.82M $ 13.82M $ 13.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.26M $ 41.26M $ 41.26M Historyczne maksimum: $ 17.43 $ 17.43 $ 17.43 Historyczne minimum: $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 $ 0.9138843220735346 Aktualna cena: $ 2.086 $ 2.086 $ 2.086 Dowiedz się więcej o cenie Oraichain (ORAI)

Tokenomika Oraichain (ORAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Oraichain (ORAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ORAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ORAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszORAI tokenomikę, poznaj cenę tokena ORAIna żywo!

Historia ceny Oraichain (ORAI) Analiza historii ceny ORAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ORAI już teraz!

Prognoza ceny ORAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ORAI? Nasza strona z prognozami cen ORAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ORAI już teraz!

