Informacje o Optimus (OPTIMUS) OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator. OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator. Oficjalna strona internetowa: https://www.optimustoken.io/ Biała księga: https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d Kup OPTIMUS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Optimus (OPTIMUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Optimus (OPTIMUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Historyczne maksimum: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Historyczne minimum: $ 0.00004922259349794 $ 0.00004922259349794 $ 0.00004922259349794 Aktualna cena: $ 0.0191 $ 0.0191 $ 0.0191 Dowiedz się więcej o cenie Optimus (OPTIMUS)

Tokenomika Optimus (OPTIMUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Optimus (OPTIMUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów OPTIMUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów OPTIMUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszOPTIMUS tokenomikę, poznaj cenę tokena OPTIMUSna żywo!

Jak kupić OPTIMUS Chcesz dodać Optimus (OPTIMUS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu OPTIMUS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować OPTIMUS na MEXC już teraz!

Historia ceny Optimus (OPTIMUS) Analiza historii ceny OPTIMUS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny OPTIMUS już teraz!

Prognoza ceny OPTIMUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać OPTIMUS? Nasza strona z prognozami cen OPTIMUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena OPTIMUS już teraz!

