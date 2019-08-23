Tokenomika Ontology Gas (ONG) Odkryj kluczowe informacje o Ontology Gas (ONG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ontology Gas (ONG) ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. Oficjalna strona internetowa: https://ont.io/ Biała księga: https://docs.ont.io/ Block Explorer: https://explorer.ont.io/

Tokenomika i analiza cenowa Ontology Gas (ONG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ontology Gas (ONG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.28M $ 65.28M $ 65.28M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 425.00M $ 425.00M $ 425.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 153.60M $ 153.60M $ 153.60M Historyczne maksimum: $ 3.28194 $ 3.28194 $ 3.28194 Historyczne minimum: $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 $ 0.0393381415969 Aktualna cena: $ 0.1536 $ 0.1536 $ 0.1536 Dowiedz się więcej o cenie Ontology Gas (ONG)

Tokenomika Ontology Gas (ONG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ontology Gas (ONG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ONG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ONG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszONG tokenomikę, poznaj cenę tokena ONGna żywo!

Jak kupić ONG Chcesz dodać Ontology Gas (ONG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ONG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ONG na MEXC już teraz!

Historia ceny Ontology Gas (ONG) Analiza historii ceny ONG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ONG już teraz!

Prognoza ceny ONG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ONG? Nasza strona z prognozami cen ONG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ONG już teraz!

