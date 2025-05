ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

NazwaONG

PozycjaNo.417

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.13%

Podaż w obiegu415,363,399.4414432

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.4153%

Data wydania2019-08-23

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane1.43 USDT

Historyczne maksimum4.59254,2018-09-28

Najniższa cena0.0393381415969,2020-03-13

Publiczny blockchainONT

Sektor

Media społecznościowe

